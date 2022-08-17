الامارات | «الجودو» يرفع رصيد الإمارات إلى 10 ميداليات في دورة التضامن الإسلامي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - رفع منتخب الجودو أمس، رصيد الإمارات إلى 10 ميداليات ملونة بدورة ألعاب التضامن الإسلامي الخامسة التي تستضيفها مدينة قونية التركية حتى 18 الجاري. وحصد ماجومدوماروف ذهبية وزن فوق 100 كغ، بعد فوزه على الأوزبكي أليشر يوسوبوف في المباراة النهائية، فيما حصد نوجزاري تاتالاشغيلي فضية وزن 81 كغ، بعد خسارته من التركي فيدات البيرق الذي توّج بالميدالية الذهبية، كما فاز أرام جريجوريان بالميدالية البرونزية، عقب فوزه على التركي عمر كمال بوزن 90 كغ.

وارتفع رصيد الإمارات إلى 10 ميداليات ملونة، بواقع ثلاث ذهبيات وفضيتين وخمس ميداليات برونزية، جاءت عن طريق ثلاث رياضات هي الدرّاجات والجودو والقوس والسهم لأصحاب الهمم. وحلّت الإمارات في المركز الـ15 بجدول الترتيب العام، وتصدرت تركيا جدول الترتيب العام، برصيد 239 ميدالية بواقع 93 ذهبية و81 فضية و65 برونزية.

وثمن رئيس اتحاد المصارعة والجودو محمد بن ثعلوب الدرعي النتائج الإيجابية التي حققها منتخب الجودو، وتمنّى في تصريح صحافي الشفاء العاجل للاعب جورام دزاناشغيلي لاعب المنتخب، الذي خرج من المرحلة الثانية من تصفيات المجموعة بسبب الإصابة. وأشاد بالاهتمام الذي يجده قطاع الشباب والرياضة واتحاد المصارعة والجودو على وجه الخصوص من القيادة الرشيدة ومن مجلس أبوظبي الرياضي، والرعاية الكريمة التي يجدها قطاع الرياضة من اللجنة الأولمبية الوطنية والهيئة العامة للرياضة. ويختتم منتخب السباحة مشواره اليوم عن طريق سعيد فرج، وسالم غالب في سباق 50 متر فراشة، وميرة الشحي ومها الشحي في سباق 400 متر فراشة، فيما تشارك كل من مها ومهرة الشحي في سباق 50 متر حرة سيدات.

ويفتتح منتخب الكاراتيه مشاركته اليوم، ويشارك بمنافسات (الكاتا) فردي وجماعي، و(الكوميتيه) فردي، ببعثة تضم أحمد سالم، وسليمان الملا، ومحمد الأنصاري، ومروان المازمي، ويوسف فريدوني، وعبدالغني محمد، واللاعبتين حوراء العجمي، وفاطمة سالم.

ويستكمل منتخب القوس والسهم مشواره بمنافسات الفرق للرجال والسيدات ومنافسات الفرق مختلط، في حين يشارك منتخب المبارزة بمسابقة فرق الإيبيه للرجال.