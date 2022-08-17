الامارات | خيول الإمارات تخوض اليوم تحدي سباقات مهرجان «إيبور» الإنجليزي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تسعى خيول الإمارات اليوم إلى تحقيق الانتصار في مجموعة من السباقات المهمة، والتي تُقام في أول أيام مهرجان «إيبور» العريق المقام على مضمار «يورك» الإنجليزي، والممتد حتى السبت المقبل. ومن أبرزها سعي المهر غير المهزوم «بعيد» بشعار «شادويل» وإشراف المدرب وليام هاغاس، لتسجيل انتصار جديد على صعيد سباقات الفئة الأولى، حين يخوض سباق «جودمونت إنترناشيونال ستيكس» على مسافة 2100 متر عشبي، ويُعد الشوط الرئيس.

ويطمح «بعيد» إلى تسجيل الانتصار العاشر في مسيرته، والسادس له ضمن سباقات «جروب1» الأعلى تصنيفاً عالمياً، في تأكيد جديد على أحقيته بلقب أفضل وأعلى الخيول تصنيفاً في العالم برصيد 137 رطلاً. كما يدخل دائرة المنافسة على اللقب، بطل «2000 غينيز الإيرلندي» مايو الماضي المهر «نيتف تريل» بشعار «غودولفين» وإشراف المدرب شارلي آبلبي.

ويدفع فريق «غودولفين» باثنين من صفوة جياده، هما «سيكرت ستيت» و«ووك أوف ستارس» بإشراف المدرب شارلي آبلبي، للمنافسة على لقب «غريت فولنجر» لخيول الفئة الثانية «جروب2» على مسافة 2400 متر عشبي، وينطلق في ثالث أشواط اليوم الافتتاحي. ويتطلع «سيكرت ستيت» إلى تسجيل انتصاره الخامس على التوالي. بدوره يطلب «ووك أوف ستارس» العودة إلى دائرة الانتصارات، بعدما حل في مشاركته الأخيرة يوليو الماضي في المركز الثالث خلف «دوفيل لجند» في سباق «البحرين تروفي»، الذي أقيم على مضمار «نيوماركت» في إنجلترا.