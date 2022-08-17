الامارات | دورتموند يمدد عقد النجم الإنجليزي الشاب غيتينز

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - مدّد المهاجم الواعد الإنجليزي جيمي باينو غيتينز عقده مع فريق بوروسيا دورتموند الألماني حتّى 2025، بحسب ما أعلن أمس، النادي الأصفر والأسود. ويأتي قرار التمديد عقب تألق باينو غيتينز بتسجيله هدفاً من ثلاثية فريقه في الفوز على مضيفه فرايبورغ 3-1 الجمعة، بعد فترة وجيزة من احتفاله ببلوغه الـ18 من عمره (8 أغسطس 2004). وأثنى الألماني - الكرواتي إدين ترزيتش مدرب دورتموند على الشاب الانجليزي بعد الفوز واصفاً إياه بـ«عامل تغيير في المباراة»، وأن «بإمكانه أن يخلق الفارق لنا».

وزج ترزيتش بالمهاجم الشاب في الدقيقة 74 بدلاً من البلجيكي ثورغان هازار بعدما كان فريقه متخلفاً صفر-1، ليسهم في تسجيل التعادل في الدقيقة 77، قبل أن يفوز دورتموند 3-1. ويحتل دورتموند المركز الثاني بست نقاط بفارق الأهداف عن البايرن المتصدر وحامل اللقب في المواسم الـ10 الماضية.