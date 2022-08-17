الامارات | الشارقة يتعادل مع الكويت في تجربته الودية السادسة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعادل فريق الشارقة، أول من أمس، مع فريق الكويت الكويتي بهدفين لكل منهما في سادس مباراة ودية للشارقة، في ختام معسكره الخارجي الحالي بالنمسا، حيث عادت بعثة الفريق إلى الإمارات أمس.

وانتهى الشوط الأول بتقدم الكويت بهدفين مقابل هدف ليتمكن الشارقة من تسجيل هدف التعادل في الشوط الثاني «73» عن طريق البرازيلي ميلوني.

وكان الشارقة خسر أمام سيفاسور التركي صفر-2، ثم خسر أمام فارازدين الكرواتي بهدف نظيف، فيما فاز على أنكربروت النمساوي 11-صفر، وهالاداش المجري 5-1.

من جانب، ذكر نادي الشارقة على «تويتر» أن رئيس مجلس الشارقة الرياضي، عيسى هلال الحزامي، زار مقر إقامة الفريق بمعسكر النمسا، وشهد المباراة الودية أمام الكويت، حيث التقى باللاعبين وأعضاء البعثة وتمنى لهم التوفيق في الموسم الجديد.