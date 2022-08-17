الامارات | فريق الإمارات يواجه النصر الكويتي وشباب الأهلي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يخوض فريق الإمارات، مساء اليوم، في معسكره بصربيا مباراته الودية الثانية، حين يلتقي النصر الكويتي، بينما سيختتم معسكره بمواجهة فريق شباب الأهلي 21 الجاري. وكان الفريق قد فاز في الودية الأولى على عجمان بثلاثة أهداف لهدفين. وسجل أهداف فريق الإمارات الكولومبي جادير كينيو وعبدالله النعيمي وفهد بدر (ضربة جزاء)، بينما سجل هدفي عجمان التونسي فراس بالعربي وعبيد الزعابي.