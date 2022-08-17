شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الحميد بسيونى: بيراميدز خصم عنيد ومواجهته صعبة وسنلعب من أجل الفوز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عبد الحميد بسيونى، المدير الفنى لفريق سموحة، أن مواجهة بيراميدز ستكون صعبة جدا، فى المباراة المقرر لها الجمعة المقبل، فى إطار منافسات الأسبوع الحادى والثلاثين من بطولة الدورى.

وقال عبد الحميد بسيونى فى تصريحات خاصة: "مواجهة بيراميدز دائما ما تكون صعبة لأنه خصم عنيد ولديه مجموعة من اللاعبين على أعلى مستوى، بالإضافة إلى الجهاز الفنى الرائع بقيادة تاكيس جونياس والذى ينافس على لقب الدورى حاليا والمركز الثانى على أقل تقدير.

وأضاف بسيونى: "سنخوض مواجهة بيراميدز بهدف الفوز والثلاث نقاط لضمان المشاركة فى البطولة العربية الموسم المقبل".

وسيطرت حالة من السعادة على اللاعبين والجهاز الفنى لفريق سموحة، بعد التأهل لنصف نهائى كأس مصر بعد الإطاحة بمنتخب السويس بهدفين نظيفين، فى المباراة التي جرت بينهما باستاد السويس ضمن مباريات دور الثمانية لبطولة كأس مصر ليتأهل الموج الأزرق للدور نصف النهائي للبطولة منتظرا الفائز من الاهلى والمقاولون العرب.

ويستعد فريق سموحة، لمواجهة بيراميدز يوم الجمعة المقبل، فى إطار منافسات الأسبوع الحادى والثلاثين من بطولة الدورى.

ويحتل سموحة المركز السادس في جدول مسابقة الدوري العام، برصيد 42 نقطة، بعدما خاض 30 مباراة، حيث فاز سموحة في 10 مباريات وتعادل في 12 لقاء وخسر 8 مباريات أخرى، وسجل لاعبو سموحة 39 هدفاً واستقبلت شباكهم 38 هدفاً.