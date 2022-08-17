شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عمر: مباراة البنك الأهلى صعبة وأطالب لاعبى الاتحاد السكندرى بالفوز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال محمد عمر، المدير الفني لفريق الاتحاد السكندرى، إنه عقد اجتماعا مع اللاعبين قبل بداية التدريبات، أكد لهم فيه أن المباراة القادمة أمام البنك الأهلي بالجولة 31 من عمر بطولة الدوري العام صعبة، وتتطلب منهم تحمل المسئولية أمام الجماهير التي لن تسامحهم حالة الإخفاق.

قال عمر خلال تصريحات خاصة: "المباراة القادمة والثلاث نقاط تبعدنا عن الحسبة وتخرجنا من عنق الزجاجة، خاصة أن اللقاءات القادمة ستكون متتابعة ومع فرق تتنافس وتتصارع، حيث الزمالك ينافس على القمة، والمحلة والمقاولون يتصارعان من أجل البقاء".

وأضاف عمر: "المباراة الماضية أمام الإسماعيلي استلمت الفريق قبل المباراة بـ24 ساعة فقط، ولم أستطع أن أبني فكرى خلال الساعات القليلة قبل المباراة، ولكن عاملت مع اللاعبين نفسيا وبتعليمات فنية، وطالبنا اللاعبين بتنفيذها وقد أدى اللاعبون ما عليهم خلال اللقاء ولكن لم يكن التوفيق حليفا لنا".

وأضاف المدير الفني لسيد البلد أنه طلب من اللاعبين أن يتفرغوا للملعب فقط ويتركوا الانتقادات من الجماهير عليه، وقال إن اللاعبين بالفعل تفاجأوا المباراة الماضية ورغم الخسارة الجماهير تنادي عليهم وتحييهم على الأداء.

وعن تغيير طريقة اللعب في مباراة الإسماعيلي أكثر من مرة قال: "فعلا لعبنا بأكثر من طريقة أمام الإسماعيلي ولعبنا بطريقة 5-3-2، دخل مرمانا هدف وعندما غيرنا الطريقة لـ4-3-3 استحوذنا أكثر، وكان لنا شكل هجومي فعال وضاعت منا فرص وأهداف، والمهم تنفيذ الطريقة بأسلوب صحيح من اللاعبين، ولكل فريق تلعب أمامه لا بد من اختيار الطريقة المناسبة التي تقابل طريقة لعبه".

وتمنى عمر من الجماهير أن تحضر بكامل العدد المحدد دخوله للملعب وهو 2500 مشجع وتمني ان يكون اكثر ليكونوا سندا للفريق كما تعود الفريق عليهم وخاصة ان فريق البنك الأهلي يلعب بدوافع وهدوء حيث الروح المعنوية بعد الفوز على انبي في دور الربع نهائي لكاس مصر من أيام قليلة ودوافع انه يلعب على مركز متقدم وهدوء لأنه مرتاح بجدول الترتيب.

واختتم عمر حديثه بأنه بداية من مساء اليوم يدخل الفريق معسكرا مغلقا سيكون مفيدا للاعبين وسيكون اللاعبون تحت اعين الجهاز الفني بالكامل ومتابع أسلوب النوم والاكل والشرب وكذلك سيتفرغ اللاعبون للتدريبات وبعيدا عن أي ضغوط .