شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قدم ثلاثى القاع فى الدوري قبل حسم صراع البقاء؟.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتصارع 3 فرق بشكل أساسي على بقاء فريق واحد وهبوط فريقين آخرين، في قاع جدول مسابقة الدوري العام بالموسم الجاري، والذي اقترب من خط النهاية، بعدما هبط فريق مصر المقاصة بشكل رسمي إلى القسم الثاني، حيث اشتعلت المنافسة بين المقاولون العرب، والجونة، وإيسترن كومباني، ويتبقى لكل منهم 4 مواجهات فى الدوري. ونرصد في السطور التالية أبرز ما قدمته الفرق الثلاثة قبل انطلاق الجولة 31:



ثلاثي القاع

ـ المقاولون

يحتل المقاولون العرب المركز الـ 17 وقبل الأخير فى جدول مسابقة الدوري العام برصيد 26 نقطة، بعدما خاض ذئاب الجبل 30 مباراة، فاز المقاولون فى 4 مباريات وتعادل فى 14 لقاء وخسر 12 مباراة أخرى، وسجل لاعبو المقاولون 22 هدفاً واستقبلت شباكهم 30.

ـ الجونة

ويحتل الجونة المركز الـ 15 فى جدول مسابقة الدوري العام برصيد 28 نقطة، حصدها بعد 30 مباراة، فاز فى 7 مباريات وتعادل فى 7 وخسر 16 مباراة أخرى، وسجل لاعبو الجونة 26 هدفاً واستقبلت شباكهم 42.

ـ إيسترن كومباني

ويحتل إيسترن كومبانى المركز السادس عشر برصيد 28 نقطة، بعدما خاض 30 مباراة، حيث فاز 6 مباريات وتعادل فى 10 لقاءات وخسر 14 مباراة أخرى، وسجل لاعبو إيسترن كومبانى 28 هدفاً واستقبلت شباكهم 51.