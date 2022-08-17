شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا لا يعرف الفوز آخر 5 مباريات فى الدورى قبل مواجهة فيوتشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبحث أحمد سامى، المدير الفنى لفريق سيراميكا، عن إعادة الفريق إلى سكة الانتصارات أمام فيوتشر فى المباراة المقرر لها التاسعة مساء الخميس المقبل، فى إطار منافسات الأسبوع الحادى والثلاثين من الدورى المصرى الممتاز. وتعادل فريق سيراميكا مع إنبى سلبيا فى إطار منافسات الأسبوع الثلاثين من بطولة الدورى.

ويسعى أحمد سامى إلى إعادة الفريق لسكة الانتصارات مرة أخرى، حيث لم يحقق الفريق الفوز فى آخر 5 مباريات، حيث خسر مباراتين أمام المصرى وإيسترن كومبانى وتعادل 3 مواجهات أمام كل من المحلة وسموحة وإنبى.

ويحتل فريق سيراميكا المركز الحادى عشر برصيد 35 نقطة من 30 مباراة، حيث فاز فى 7 مواجهات وتعادل فى 14 لقاء وخسر 9 مباريات، وسجل لاعبوه 32 هدفا واستقبلوا 33 هدفا.