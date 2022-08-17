شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الصباحي حكما لمباراة إيسترن والأهلي فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسندت لجنة الحكام باتحاد الكرة مباراة إيسترن والأهلي إلى الحكم محمد الصباحي في اللقاء المقرر له مساء غد الأربعاء على استاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة الـ31 في بطولة ‏الدوري الممتاز.‏

يعاون محمد الصباحي كل من أحمد نوفل وعمر فتحي وعمرو عايد، ومصطفى الشهدي حكم فيديو، وهاني خيري مساعد حكم فيديو.

بينما يدير مباراة إنبي وطلائع الجيش كل من أحمد جمال وتامر رشاد وهاشم عبد المريد وأحمد ناجي ومحمود بسيوني حكم فيديو، ومحمد عبد الحافظ مساعد فيديو.

واختتم الأهلي تدريباته على ملعب التتش استعدادًا لخوض مباراة إيسترن كومباني المقرر إقامتها ‏مساء غد الأربعاء على استاد المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة الـ31 في بطولة ‏الدوري الممتاز.‏

وقبل انطلاق المران عقد ريكاردو سواريز المدير الفني للأهلي محاضرة مع اللاعبين ‏للحديث في كافة الجوانب الفنية والخططية الخاصة بمباراة إيسترن كومباني، وبعد ذلك خاض الفريق ‏فقرة بدنية وتدريبات الكرة، وأدى حراس المرمى تدريباتهم تحت إشراف إدواردو لوبو.‏

وكان الأهلي قد حسم تأهله إلى ربع النهائي لبطولة كأس مصر بالفوز على مصر ‏المقاصة ‏بهدف سجله رامي ربيعة من ضربة جزاء في ‏المباراة التي أقيمت على استاد الأهلي ‏و‏ السلام.‏

واختتم الأهلي مساء اليوم استعداداته لمباراة إيسترن كومباني التي تقام على استاد المقاولون ‏العرب ‏ضمن منافسات بطولة الدوري العام الممتاز.‏