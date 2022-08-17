شكرا لقرائتكم خبر عن سواريز يعقد 3 جلسات فى الأهلى مع معاونيه وأكرم توفيق قبل مواجهة إيسترن كومبانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد مران الأهلي مساء اليوم الثلاثاء العديد من المشاهد، يأتي في مقدمتها الجلسة التى عقدها البرتغالي ريكاردو سواريز المدير الفني مع جهازه المعاون قبل انطلاق المران الذي أُقيم على ملعب التتش استعداداً لمباراة إيسترن كومباني بالدوري.

وناقش سواريز عدة أمور خاصة بالمرحلة المقبلة مع جهازه المعاون، كما عقد المدير الفني جلسة ثانية مع لاعبي الفريق للتحدث بشأن عدة أمور خاصة بالارتباطات المقبلة.

وكانت الجلسة الثالثة للمدير الفني في مران اليوم مع أكرم توفيق لاعب الفريق للاطمئنان عليه وعلى مشاركته في التدريبات الجماعية الحالية بعد تماثله للشفاء من جراحة الصليبي، التى تعرض لها في يناير الماضي.

وشهد المران كذلك غياب المالي أليو ديانج لاعب الفريق بعدما حصل على راحة من الجهاز الفني بعدم المشاركة في المباريات المقبلة، أسوة بباقي لاعبي الفريق الأساسيين.

واختتم الأهلي تدريباته على ملعب التتش، استعدادًا لخوض مباراة إيسترن كومباني المقرر إقامتها ‏مساء غد الأربعاء على استاد المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة الـ31 في بطولة ‏الدوري الممتاز.‏

وكان الأهلي قد حسم تأهله إلى ربع النهائي لبطولة كأس مصر بالفوز على مصر ‏المقاصة ‏بهدف سجله رامي ربيعة من ضربة جزاء، في ‏المباراة التي أقيمت على استاد الأهلي ‏و‏السلام.‏