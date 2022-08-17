شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يسافر إلى الإسكندرية الخميس المقبل استعدادا لمواجهة فاركو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، بقيادة البرتغالى جوسفالدو فيريرا، على أن يختتم الفريق تدريباته عصر يوم الخميس المقبل على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء استعدادا لمباراة فاركو المقبلة في مسابقة الدوري.

ويسافر الزمالك إلى الإسكندرية عقب مران الخميس للانتظام في معسكر مغلق استعدادا لمواجهة فاركو المقرر لها في السادسة والنصف مساء يوم الجمعة، ضمن مباريات الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب المسابقة المحلية برصيد 72 نقطة، فيما يحتل فاركو المركز الثامن برصيد 40 نقطة.

وكان فيريرا حذر لاعبيه من صلابة دفاع فاركو، حيث إن شباك محمد صبحي هى الأكثر نظافة بين أقرانه من حراس المرمى، ولم يسكنها إلا 18 هدفاً فقط، بينما دخل 26 هدفا فى شباك الزمالك المتصدر، و20 هدفا في بيراميدز صاحب المركز الثاني، ونفس الرصيد تعرضت له شباك الأهلي الموجود في المركز الثالث بجدول الدوري الممتاز.

هذا السجل المميز جعل فاركو يحجز مكانا متميزا كفريق صاعد للممتاز ولكنه يمثل عقبة كبيرة فى طريق أى منافس أمامه بسبب هذا التفوق الدفاعي، وأكد فيريرا للاعبي فريقه إن فريق فاركو يحتاج لمعاملة خاصة خاصة على مستوى الهجوم، من أجل فك طلاسم خط الدفاع، كما شدد على ضرورة تأمين دفاع الفريق الابيض حتى لا يتم الاندفاع فى ظل صلابة دفاع فاركو وترك الخط الخلفى الأمر الذى قد يؤدى لمنح المنافس فرصة استغلا الهجمة المرتدة، وقلب مجريات المباراة.