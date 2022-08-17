شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عمر يضم 26 لاعبا لمعسكر مباراة البنك.. ومابولولو يعود لهجوم الاتحاد السكندرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر محمد عمر، المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري، على ضم 26 لاعبا لمعسكر مباراة البنك الأهلى المقرر لها يوم 20 أغسطس الجاري على استاد الإسكندرية في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً، ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

وجاءت القائمة كالتالي: محمد عبد المنصف – صبحي سليمان – فارس السيد، إبراهيم حسن،محمد مجدي،محمود شبانة، صبري صلاح، هشام صلاح، أحمد نبيل "مانجا"، مابولولو، خالد الغندور، نادر رمضان، السيد سالم، أحمد عادل "ميسي"، كريم ممدوح، كريم الديب، مورو ساليفو، مروان عطية، أحمد راشد، بواتينج، مروان النجار، عبد الله نصيب، محمود بسيونى، عبد الغنى محمد، كريم يحيى، فوزى الحناوى.

وعاد لقائمة الاتحاد أمام البنك الأهلى الثلاثى هداف الفريق مابولولو عقب الشفاء من الإصابة، وإبراهيم حسن، ومورو ساليفو عقب تنفيذ عقوبة الإيقاف، بينما يغيب سعيدو سمبورى عن سيد البلد أمام البنك الأهلى بسبب الإيقاف لتراكم البطاقات.

وعقد محمد عمر جلسة خاصة مع مدافعى سيد البلد منحهم فيها بعض التعليمات الفنية المهمة بعد تراجع الأداء خلال المباريات الماضية، واستقبال زعيم الثغر 49 هدفاً كأكثر فريق اهتزت شباكه بعد إيسترن كومبانى الذى تلقى 51 هدفا.

وطالب عمر مدافعى الاتحاد السكندرى بضرورة التركيز في المرحلة المقبلة،مؤكداً لهم أنها لا تحتمل الأخطاء في ظل صعوبة المباريات المتبقية من الدوري العام، ورغبة جماهير سيد البلد في تحسين النتائح التي عانى منها الفريق وتسببت في احتلاله المركز الثانى عشر في جدول ترتيب الدورى العام.

ويستعد الاتحاد السكندرى لمواجهة البنك الأهلى في المباراة المقرر لها يوم 20 أغسطس الجاري على استاد الإسكندرية في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.