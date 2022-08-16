أمير مرتضى: عودة أبوجبل للزمالك خطوة للوراء

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وأنهى محمد أبوجبل عقده مع الزمالك مع نهاية الشهر الماضي، من أجل الانتقال إلى صفوف النصر، قبل أن يتم فسخ عقده، ليصبح بلا ناد منذ ذلك الوقت.وقال أمير مرتضى في تصريحات تليفزيونية، إن هناك محاولات من أبوجبل للاعتذار والعودة من جديد للزمالك، لكن من المستبعد حدوث ذلك.
وتابع «نرى أن قرارنا بشان أبوجبل صحيح، وفيريرا رحب برحيل الحارس، وعودته للزمالك من جديد خطوة للوراء».
وواصل «أبوجبل شعر أنه أخطأ ويريد العودة لكننا نرى أنه انتهى وقت الحديث في هذا الملف سواء بالنسبة لأبوجبل أو أي لاعب رحل، ما المبرر لعودته؟، ولماذا رحل من الأساس؟».
وأفاد بأن أبوجبل تحدث مع مرتضى منصور رئيس الزمالك وأبلغه الأخير أن النادي ليست لديه أزمة شخصية مع الحارس، لكن أمره في يد إدارة الكرة بالقلعة البيضاء.
وأضاف: «إذا كان أبو جبل لم يوفق في أزمته مع النصر السعودي فهذا لا يعني أن الزمالك البديل»، موضحا أن النادي لم يساعد الحارس بأي شكل في أزمته مع النصر.
فيما رد محمد أبو جبل بشكل رسمي على حسابه الشخصي على» تويتر»، عن حقيقة تواصله مع نادي الزمالك من أجل العودة مرة أخرى، قائلا: «لم ولن أعرض على أي مسؤول في نادي الزمالك الرجوع إلى بيتي وكل ما يقال من المسؤولين لا أساس له من الصحة».
وأوضح موقفه خلال تصريحات تلفزيونية «لم أفتح أي أحاديث داخل مصر نهائيا، لكن ما أريد فهمه لماذا يتم الهجوم على شخصي من الجميع بهذه الطريقة؟ ماذا فعلت لكل ذلك؟ أتعرض لهجوم من الرموز الكبيرة في الإعلام ولا أفهم لماذا!».
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