شكرا لقرائتكم خبر تعليق عضوية اتحاد كرة القدم الهندي في الفيفا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اتخذ مكتب مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا قرارا بالإجماع بإيقاف اتحاد كرة القدم الهندي بشكل فوري، وذلك نتيجة نفوذ غير مبرر لأطراف ثالثة، وهو ما يشكل انتهاكا جسيما للوائح FIFA.

الطرف الثالث كانت هناك قضية أثيرت عام 2017م واحتدم صراع بين رئيس الاتحاد السابق برافول باتل الذي عزلته المحكمة العليا في مايو 2022 وبين اللجنة الإدارية التي تم تعيينها من قبلهم حتى وصل الأمر إلى الفيفا بعد التصعيد.

طلب الفيفا تشكيل مجلس إدارة جديد بشكل عاجل قبل بداية أغسطس، ولكن لم يتم ذلك ولم تقم هناك انتخابات. واستمر اللجنة المعينة من قبل الحكومة بتسيير أمور الاتحاد مما اعتبره الفيفا تدخلاً حكوميا وسياسيا يشكل انتهاكا جسيما للوائحه. ولازال هناك مجال وفرصة لرفع الإيقاف وذلك بإلغاء اللجنة واستعادة إدارة الاتحاد لسلطاتها كاملة في إدارة شؤونه اليومية، فيما الفيفا أعلن بأنه على تواصل مستمر بوزارة الرياضة الهندية حيال إغلاق وحل الأزمة.

وبمقتضى قرار الإيقاف وحال استمراره فلن يكون ممكنا تنظيم منافسات كأس العالم للسيدات تحت 17 سنة FIFA 2022 التي من المخطط أن تجري في الهند بين 11 و30 أكتوبر. ويعمد FIFA حاليا إلى تقييم الخطوات التالية المتعلقة بالبطولة، وسيحيل المسألة إلى مكتب مجلس FIFA حال اقتضت الضرورة.