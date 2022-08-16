كلوب يهاجم إنفاق برشلونة على الصفقات الجديدة

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وأضاف «أرى ذلك كمشجع لكرة القدم، لذلك لا أفهم، النادي الوحيد الذي أعرف أنه باع ملعبه وبعض الحقوق مقدما كان بوروسيا دورتموند، وجاء فاتسكه في اللحظة الأخيرة وأنقذ كل شيء، ولا أعرف إن كان هناك فاتسكه في برشلونة أم لا».هانز فاتسكه وهو الرئيس التنفيذي لشركة بوروسيا دورتموند، وتم تعيينه في ذروة الأزمة المالية للنادي عام 2005، وينسب إلى فاتسكه إنقاذ النادي الألماني من الإفلاس.
باع النادي الشهر الماضي 15% أخرى من حقوقه في البث التلفزيوني لمجموعة سيكس ستريت الأمريكية
تعاقد مع البرازيلي رافينيا، والمهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي بعد أن اشترت سيكس ستريت الحصة الأولى البالغة 10%
وافق برشلونة على بيع حصة من قسم التراخيص والتسويق
التنازل عن 25% من دخله من حقوق البث التلفزيوني لمباريات الدوري الإسباني.
وقع النادي صفقة لرعاية قميصه وملعبه مع شركة سبوتيفاي، في اتفاقية بقيمة 280 مليون يورو
وافق على خطط مالية في ديسمبر الماضي لتجديد ملعب كامب نو
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