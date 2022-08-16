المنتخب التركي يكسب الأخضر ويحقق ذهبية التضامن

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حقق المنتخب التركي ذهبية بطولة ألعاب التضامن الإسلامية التي أقيمت في مدينة قونية بتركيا، وذلك عقب فوزه على المنتخب السعودي بهدف دون رد.

وانتهت المباراة النهائية التي أقيمت بين المنتخبين عصر أمس بفوز المنتخب التركي بهدف نظيف.

هدف المباراة الوحيد سجله اللاعب ميتيهان في الدقيقة 27 من زمن المباراة، وحاول الأخضر إحراز التعادل لكن سوء الطالع الذي لازم المهاجمين ساهم في ضياع الفرص خلال الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني عاد الأخضر لشن الهجمات محاولا تعديل النتيجة في ظل التراجع الذي بدا عليه الفريق التركي محاولا الحفاظ على النتيجة والاعتماد على المرتدات، حيث أنقذ الحارس التركي والدفاع الكثير من الهجمات.

وواصل المنتخب السعودي الضغط على الفريق التركي في ملعبه ولكن دون نتيجة، وأضاع المنتخب التركي هدف التعزيز في الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع بعد أن تصدى الحارس نواف العقيدي لهجمة مرتدة، ليعلن بعدها الحكم نهاية المباراة بفوز تركيا بهدف دون مقابل.

وكان المنتخب الأولمبي السعودي نجح في الوصول للمباراة النهائية عقب فوزه على نظيره الجزائري في الدور نصف النهائي للبطولة بنتيجة 2-1.

أما منتخب تركيا فحجز مقعده في المباراة النهائية بعد الفوز على نظيره الأذربيجاني بهدف دون رد.