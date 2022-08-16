شكرا لقرائتكم خبر هل يتخلص بنفيكا من المغربي تاعرابت على حساب النصر؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد الصحفي نبيل جيليت المختص بأخبار الانتقالات أن النصر بات قريبا من التعاقد مع عادل تاعرابت بطلب من المدرب رودي جارسيا، الذي تعاقد معه النصر لقيادته في الموسم الجديد.

وأوضح جيليت خلال حسابه الرسمي على تويتر أن تاعرابت أصبح غير مرغوب به في ناديه بنفيكا، وعلى أعتاب العمل مجددا تحت قيادة جارسيا مثل دافيد أوسبينا ولويس جوستافو اللذين ضمهما النصر خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي.

ويرغب النجم المغربي في الانضمام لفريق يمنحه فرصة اللعب أساسيا أملا في التواجد مع المنتخب المغربي في نهائيات كأس العالم 2022 التي ستنطلق في قطر 20 نوفمبر المقبل.

ويمتلك صاحب الـ33 عاما إمكانات كبيرة جدا لكن افتقاده للعقلية الاحترافية حرمه من الحصول على مسيرة مهنية ممتازة.

ولعب تاعرابت للعديد من الأندية خلال مسيرته الطويلة، أبرزها لينس الفرنسي وتوتنهام الإنجليزي وميلان الإيطالي، ويتواجد منذ صيف 2015 مع بنفيكا البرتغالي، والذي خرج منه عدة مرات بالإعارة.

عقد تاعرابت مع بنفيكا يستمر حتى صيف 2023 ولكن النادي لا يرغب في استمراره رغم خوضه 42 مباراة الموسم الماضي، سجل خلالها هدفا وحيدا وصنع 5.