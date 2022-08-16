حمدالله يتصدر أفضل اللاعبين المغاربة في الدوري السعودي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نجح اللاعبون المغاربة في ترك بصمات كبيرة مع أنديتهم، وتوجوا بعدد من الألقاب الجماعية والفردية المهمة في الدوري السعودي خلال المواسم الأخيرة، مما شجع الأندية السعودية على استقطاب نجوم المغرب، سواء من الدوري المحلي أو الناشطين في أوروبا والمنطقة العربية، خاصة أنهم لم يظهروا فقط الجودة المطلوبة، بل كذلك الالتزام والحماس والروح القتالية والشخصية داخل الملعب وخارجه.

وتصدر لاعب الاتحاد عبدالرزاق حمدالله بحسب «موقع جول» أبرز اللاعبين المغاربة نجاحا مع أنديتهم في المواسم الماضية.

عبدالرزاق حمدالله - الاتحاد

رغم كل المشاكل والشد والجذب، إلا أن لا أحد يستطيع إنكار النجاح الهائل للمهاجم عبدالرزاق حمدالله في الدوري السعودي. كيف لا وهو أفضل هداف لموسم واحد في تاريخ البطولة.

حمدالله بدأ تجربته مع الدوري السعودي بارتداء قميص النصر صيف 2018، وقاد الفريق للفوز بلقب الدوري في موسمه الأول، وقد حقق لقب الهداف مرتين، إحداهما توجته كأفضل هداف لموسم واحد في تاريخ الدوري بـ35 هدفا. نهاية رحلة حمدالله مع النصر لم تكن بالصورة الإيجابية التي رغب فيها الجميع، لكن هذا لم يمنع تألق اللاعب مع الاتحاد واستعادته كامل مستواه معه قبل دخوله في قضية مع ناديه السابق وإيقافه أخيرا لـ4 أشهر. حمدالله لعب 87 مباراة في الدوري السعودي مع النصر والاتحاد، سجل خلالها 89 هدفا وصنع 15.

كريم الأحمدي - الاتحاد

ترك كريم الأحمدي بصمته في الدوري السعودي كأحد أفضل لاعبي الوسط والقادة في تاريخ ناديه الاتحاد، ولولا الإصابة اللعينة التي أجبرته على الاعتزال لاستمر في الملاعب حتى الآن. الأحمدي وصل المملكة صيف 2018 وسرعان ما نقل وسط العميد لمستوى آخر تماما من حيث الجودة والشخصية والتأثير، ورغم أنه لم يتوج مع الفريق بأي بطولة لأسباب عدة وظروف صعبة إلا أنه كان دوما صاحب العطاء الأكبر على أرض الملعب. الأحمدي الذي رحل عن الاتحاد في يناير 2022 بعد تعرضه لإصابة أنهت موسمه لعب 90 مباراة في الدوري السعودي قدم خلالها تمريرة حاسمة واحدة، وذلك منطقي كونه اختصاصي الأدوار الدفاعية في الوسط.

يوسف الجبلي - الباطن

سيبقى أحد أفضل صناع اللعب في تاريخ الدوري السعودي رغم أنه لم يلعب لأحد كباره، بل قضى مسيرته في السعودية التي بدأت صيف 2019 مع الفيصلي والباطن.

صاحب الـ29 عاما تواجد ضمن قائمة أفضل صناع الفرص في الدوري خلال موسمي 2019-2020 و2020-2021، وكان الثاني في القائمة، ويعد من أكثر اللاعبين قدرة على صناعة الفرص السهلة لزملائه.

لعب الجبلي 79 مباراة في الدوري السعودي سجل بها 18 هدفا وصنع 23، وقد لعب دورا بارزا في بقاء الباطن في دوري المحترفين خلال الموسمين الأخيرين.

كريم البركاوي - الرائد

اصطاد الرائد مهاجما من العيار الثقيل حين ضم كريم البركاوي من حسينية أغادير المغربي.

البركاوي لعب موسمين مع الرائد أظهر خلالهما قدرات كبيرة تخص إحراز الأهداف والمساهمة في المنظومة الهجومية.

لعب صاحب الـ26 عاما 51 مباراة مع الرائد في الدوري السعودي سجل خلالها 29 هدفا وصنع هدفين، ويبدو أن استمراره على هذا التألق سيقوده لأحد الكبار قريبا.