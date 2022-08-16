أخضر الطائرة يستعد للبطولة الآسيوية في البحرين

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واعتمد الجهاز الفني للمنتخب التدريبات على فترتين؛ حيث شملت الفترة الصباحية بالصالة تدريبات خاصة بالإعداد البدني، أما التدريبات المسائية فتركزت على الجوانب الفنية التي عمد من خلالها المدرب إلى تحسين حوائط الصد واللعب على الضرب الساحق.يذكر أن الأخضر الشاب كان قد خاض 3 مباريات ودية، خسر في اثنتين منها، وانتصر في الثالثة.
ويلعب الأخضر في المجموعة التي تضم المستضيف المنتخب البحريني ومنتخب هونج كونج.
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