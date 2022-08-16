أخضر الطائرة يستعد للبطولة الآسيوية في البحرين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وصلت بعثة المنتخب السعودي للكرة الطائرة للشباب، أمس، إلى العاصمة البحرينية «المنامة» عقب ختام معسكره الإعدادي في تركيا، الذي جاء ضمن المرحلة الثانية من برنامج المنتخب الإعدادي للمشاركة في البطولة الآسيوية الـ21 لمنتخبات الشباب، والتي تستضيفها مملكة البحرين خلال الفترة من 22 إلى 29 من أغسطس الحالي.

واعتمد الجهاز الفني للمنتخب التدريبات على فترتين؛ حيث شملت الفترة الصباحية بالصالة تدريبات خاصة بالإعداد البدني، أما التدريبات المسائية فتركزت على الجوانب الفنية التي عمد من خلالها المدرب إلى تحسين حوائط الصد واللعب على الضرب الساحق.

يذكر أن الأخضر الشاب كان قد خاض 3 مباريات ودية، خسر في اثنتين منها، وانتصر في الثالثة.

ويلعب الأخضر في المجموعة التي تضم المستضيف المنتخب البحريني ومنتخب هونج كونج.