شكرا لقرائتكم خبر انطلاق بطولة السيدات للريشة الطائرة بالرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - انطلقت في صالة وزارة الرياضة بالرياض أمس بطولة المملكة للسيدات للريشة الطائرة بتنظيم من الاتحاد السعودي للعبة، وتستمر يومين.

ويشارك فيها 30 لاعبة من لاعبات الريشة الطائرة من مختلف مناطق المملكة؛ إذ انطلقت بالتصفيات لفئات البراعم والناشئات والشابات والفريق الأول.

وتعد البطولة من بطولات المملكة المهمة التي يقيمها الاتحاد لفئة السيدات منذ عام 2018م، حيث أسهمت بفاعلية في نشر لعبة الريشة الطائرة في أوساط الرياضة النسائية بالمملكة وزيادة عدد ممارساتها واستقطاب المواهب من بطلات البطولات الداخلية؛ لضمهن لصفوف منتخب السيدات وإعدادهن لتمثيل المملكة خلال المشاركات الخارجية.‏

ويدير منافسات البطولة ويحكمها نخبة من الحكام الوطنيين من الجنسين، تم تأهيلهم وإعدادهم للقيام بهذه المهمة من خلال دورات الحكام التي ينظمها الاتحاد.