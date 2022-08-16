ديانج سوف يغادر إلي بلاده.. قرارات ريكاردو حتى نهاية الموسم

الشارقة - اميمة ياسر - منح الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي لاعبه المالي اليو ديانج راحة سلبية حتي نهاية الموسم بسبب معاناته من الإرهاق الشديد.
وقال مصدر في تصريحات صحفية :" ديانج يعاني من الإرهاق الشديد وبعد عودة احمد نبيل كوكا من برنامجه التأهيلي تم منحه راحة سلبية مثل اللاعبين الكبار حتي نهاية الموسم الرياضي ".
وأضاف :" ديانج سوف يغادر إلي بلاده مالي للحصول علي راحة سلبية مثل زملائه الكبار".
واعلن ريكاردو سواريش، المدير الفني قائمة الفريق استعدادًا لمباراة إيسترن كومباني التي تقام مساء غد الأربعاء على استاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة الـ31 في بطولة الدوري الممتاز.
وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:
علي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ومحمود متولي ورامي ربيعة وحسام حسن وصلاح محسن ومحمد محمود ومحمد عبد المنعم وكريم فؤاد ولويس ميكيسوني ومحمد هاني وأحمد سيد غريب ورأفت خليل وأحمد عبد القادر ومحمد خليفة نصير وأحمد سيد عبد النبي ومحمد فخري ومحمد أشرف وزياد طارق وميدو نبيل.
واختتم الأهلي تدريباته مساء اليوم علي ملعب التتش استعدادًا لخوض مباراة إيسترن كومباني. وقبل انطلاق المران عقد ريكاردو سواريش المدير الفني للأهلي، محاضرة مع اللاعبين للحديث في كافة الجوانب الفنية والخططية الخاصة بمباراة إيسترن كومباني، وبعد ذلك خاض الفريق فقرة بدنية وتدريبات الكرة، وأدى حراس المرمى تدريباتهم تحت إشراف إدواردو لوبو.
وكان الأهلي قد حسم تأهله إلى ربع النهائي لبطولة كأس مصر بالفوز على مصر المقاصة بهدف سجله رامي ربيعة من ضربة جزاء في المباراة التي أقيمت على استاد الأهلي we السلام.