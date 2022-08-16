حقيقة القبض على مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك

الشارقة - اميمة ياسر - نفي مصدر أمني بمديرية أمن الجيزة إلقاء القبض علي المستشار مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك.

وأكد المصدر الأمني أن ما تم تداوله علي بعض المواقع عاري تماما من الصحة بقصد البلبلة التي نقلتها صفحات الشخصية لمواقع التواصل الاجتماعي دون التسبب في صحتها.

كشف مصدر بنادي الزمالك لأخبار اليوم عن حقيقة الأنباء التي ترددت في الساعات القليلة الماضية بشأن القبض على مرتضى منصور رئيس النادي.

وأوضح المصدر أن مرتضى منصور يتواجد في مقر القلعة البيضاء ويباشر مهام رئاسته للنادي وحرص على تفقد منشآت القلعة البيضاء والحديث مع الأعضاء حول متطلباتهم في الفترة المقبلة.

وفي سياق أخر يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته عصر يوم الخميس المقبل على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء استعدادا لمباراة فاركو المقبلة في مسابقة الدوري.

ويسافر الزمالك إلى الإسكندرية عقب مران الخميس للانتظام في معسكر مغلق استعدادا لمواجهة فاركو المقرر لها في السادسة والنصف مساء يوم الجمعة ضمن مباريات الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري المصري الممتاز .