شكرا لقرائتكم خبر عن غزل المحلة يستعيد هانى عادل أمام الجونة عقب انتهاء الإيقاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعاد فريق غزل المحلة خدمات قائد الفريق هانى عادل للمشاركة في المباراة القادمة أمام الجونة، عقب انتهاء الإيقاف لمدة مباراة بسبب تراكم الإنذرات.

ويعد هانى عادل من أبرز العناصر الأساسية للفريق خلال مباريات بطولة الدورى المصرى الممتاز، حيث شاراك في 20 مباراة هذا الموسم.

ويلاقى فريق غزل المحلة نظيره الجونة ضمن مباريات الجولة الـ31 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز يوم الخميس المقبل، على ستاد خالد بشارة بمدينة الغردقة في تمام الساعة السادسة والنصف مساء.

ويحتل فريق غزل المحلة المركز الرابع عشر بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 30 نقطة، حيث تمكن من الفوز في 6 مباريات والتعادل في 12 مباراة والهزيمة في مثلها.