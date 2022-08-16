شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تألقه فى الموسم الجارى ماذا قدم علي لطفي مع الأهلي؟.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعيش علي لطفي، حارس مرمى النادي الأهلي، حال من التألق وثبات المستوى، بعد أدائه المتميز مع الفريق الأحمر في اللقاءات الأخيرة، وذلك بعد توليه مسؤولية الدفاع عن العرين الأحمر، بعد قرار الجهاز الفني بإراحة محمد الشناوي الحارس الأساسي للفريق.

وبشكل عام يقدم النادي الأهلي أداءً متميزاً على المستوى الدفاعي فى الفترة الأخيرة، خاصة منذ تولي البرتغالي ريكاردو سواريز الإدارة الفنية للفريق الأحمر، خلفاً لبيتسو موسيماني والذى رحل فى يوليو الماضي عن تدريب الفريق.

ونجح النادي الأهلي، تحت قيادة الخواجة البرتغالي، فى الحفاظ على نظافة شباكه خلال 10 مباريات من أصل 12 مباراة خاضها مع مدربه الجديد.



علي لطفي

السن: 32 سنة

القيمة التسويقية: 250 ألف يورو

في الموسم الجاري

شارك في: 13 مباراة

حافظ على نظافة شباكه في: 10 مباريات

استقبل: 4 أهداف

إجمالاً

شارك علي لطفي مع الأهلي في: 34 مباراة

حافظ على نظافة شباكه في: 19 مباراة

استقبل: 25 هدفاً أخر