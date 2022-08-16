شكرا لقرائتكم خبر عن عودة عماد حمدى إلى قائمة الإسماعيلى استعدادا للمصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأكد بشكل نهائي عودة عماد حمدي، لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، إلى قائمة فريقه المقبلة استعدادًا لمباراتي المصري البورسعيدي والأهلى ضمن منافسات الدوري العام.

يأتي ذلك بعد تماثل حمدى للشفاء من الإصابة التى لحقت به وهي عبارة عن تمزق فى العضلة الأمامية، والتى أبعدته عن صفوف فريقه لأكثر من شهرين.

وكان اللاعب قد انتظم فى التدريبات الجماعية مساء السبت الماضي، ولكن فضل الجهاز الفني للفريق بقيادة حمزة الجمل استبعاده من مواجهة الزمالك الأخيرة لحين اكتمال جاهزيته.

وحرص أحمد قناوي المدرب العام للإسماعيلي، على عقد جلسة منفردة مع اللاعب خلال المران الذى أقيم مساء اليوم من أجل الاطمئنان عليه وتحفيزه لاستعادة مستواه بشكل سريع، للتواجد ضمن تشكيلة الدراويش الأساسية فى الفترة القادمة.

وكان الجهاز الفني للفريق، قد قرر إقامة معسكر مغلق بالإسكندرية لمدة 4 أيام لمواجهة فريقي المصري والأهلي يومي الخميس والأحد المقبلين فى إطار الجولة الـ 31 والـ 18 "المؤجلة" على التوالى، وذلك على ملعب برج العرب.