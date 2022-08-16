شكرا لقرائتكم خبر عن حرس الحدود يهزم الإنتاج الحربي وديا بهدف نظيف استعدادا للدوري الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق حرس الحدود، بقيادة أحمد أيوب، على فريق الإنتاج الحربي بهدف نظيف في المباراة التجريبية التي أقيمت بين الفريقين، في إطار استعداد الحرس للدوري الممتاز في الموسم المقبل 2022 / 2023.

وخاض حرس الحدود لقاء الإنتاج الحربي بثلاث أشواط بعد حرص الجهاز الفني للحرس على اشراك 3 فرق مختلفة لمنح الفرصة أمام اللاعبين للمشاركة في إطار البرنامج التدريبي خلال فترة الإعداد.

ويضم الجهاز الفني لحرس الحدود كلاً من العميد عمرو محمد خليل مديرا للكرة، وأحمد أيوب مديرا فنيا، محمد مكي وعلاء حسب الله مدربين عام ، وأحمد عاصم مدربا مساعدا، ووسام إسماعيل مدربا لحراسة المرمى، ومخطط أحمال دكتور صفي، وأخصائي علاج طبيعي دكتور ممدوح رزق، والمقدم عمرو محمد رضا مديرًا إداريا، وسامح صابر علي إدراي الفريق.