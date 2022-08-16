شكرا لقرائتكم خبر عن محمد هاشم يعود لتدريبات الإسماعيلى استعدادا للمصرى فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي مرانه اليوم استعدادًا لمواجهة فريق المصري البورسعيدي في الأسبوع الـ31 من بطولة الدوري العام على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

وشهد المران راحة اللاعبين الأساسيين من أجل منحهم فرصة لالتقاط الأنفاس بعد أداء مباراة الزمالك مساء أمس الإثنين ضمن منافسات كأس مصر.

واشتمل المران على تدريبات خططية منها سرعة التحول من الجانب الدفاعي الهجومي، فضلاً عن الاستحواذ والتسليم والتسلم في المساحات الضيقة، كما تطرق المران لتدريبات بدنية خفيفة للاعبين بهدف الارتقاء بالمعدلات البدنية لديهم، واختتم المران بتقسيمة بغرض إصلاح الأخطاء الفنية التي تم الوقوع فيها والعمل على تلافيها خلال المباريات المقبلة.

وشهد المران انتظام محمد هاشم مدافع الفريق الشاب بعد تماثله للشفاء من الإصابة التى لحقت به مؤخرًا، وهى عبارة عن شد خفيف فى العضلة، فى حين واصل محمود عبد الله صانع الألعاب تدريباته التأهيلية المكثفة.