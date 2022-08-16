سموحة يستعيد الهانى سليمان ورجب نبيل وكناريا أمام بيراميدز فى الدورى

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القاهرة - سامية سيد - يستعيد فريق سموحة، بقيادة عبد الحميد بسيونى، الثلاثى الهانى سليمان ورجب نبيل ومحمد كناريا أمام بيراميدز، فى المباراة المقرر لها الجمعة المقبل، فى إطار منافسات الأسبوع الحادى والثلاثين من بطولة الدورى.

وغاب الثلاثى عن سموحة أمام منتخب السويس فى ربع نهائى الكأس، الذى حسمها الفريق السكندرى بثنائية نظيفة وتأهل لنصف النهائى منتظرا الفائز من الأهلى والمقاولون العرب.

ويفقد سموحة فى مباراة بيراميدز كل من حمدى علاء ومحمد شكرى للإيقاف، بالإضافة إلى صديق أجولا الذى تعرض للإصابة فى مباراة منتخب السويس.

ويستعد فريق سموحة، لمواجهة بيراميدز يوم الجمعة المقبل، فى إطار منافسات الأسبوع الحادى والثلاثين من بطولة الدورى.

ويحتل سموحة المركز السادس في جدول مسابقة الدوري العام، برصيد 42 نقطة، بعدما خاض 30 مباراة، حيث فاز سموحة في 10 مباريات وتعادل في 12 لقاء وخسر 8 مباريات أخرى، وسجل لاعبو سموحة 39 هدفاً واستقبلت شباكهم 38 هدفاً.