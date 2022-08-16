شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الأفريقى يختار أحمد عبد القادر ضمن أفضل لاعبى دورى أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الصفحة الرسمية لبطولة دورى أبطال أفريقيا والكونفدرالية الأفريقية التابعة للاتحاد الافريقى "كاف" صورا لأفضل لاعبى بطولة دورى الأبطال الموسم الماضى، عبر موقع التواصل الاجتماعى تويتر.­­

وتصدر أحمد عبد القادر، صانع ألعاب فريق الأهلى، ترتيب أفضل لاعبى بطولة دورى أبطال أفريقيا برفقة كل من الأنجولى جاريدي تكسيرا والتنزانى جاي مبينزا والتونسى محمد علي بن رمضان.

وجاء تعليق كاف على الصور كالتالى: "صاحب الأداء الأفضل في دوري أبطال أفريقيا 2021/22 هو؟".

وخسر فريق الأهلي لقب بطولة دوري أبطال أفريقيا الموسم الماضى بعدما سقط أمام الوداد بثنائية نظيفة خلال المباراة التى جمعتهما على ملعب محمد الخامس فى مدينة الدار البيضاء المغربية.

وأسفرت قرعة دوري أبطال إفريقيا عن مواجهة الأهلي في دور الـ32 مع الفائز من مباراة إيه بي آر إف سي "الجيش الراوندي" ضد الاتحاد المنستيري من تونس.

ويبدأ الأهلي مشواره في دوري أبطال إفريقيا خلال الموسم الحالي من منافسات دور الـ32، بناءً على الإعلان الذي أصدره كاف منذ يومين، حيث إن مباريات ذهاب دور الـ32 ستقام خلال الفترة من 7 لـ9 أكتوبر المقبل، بينما ستُلعب مواجهات الإياب من 14 لـ16 أكتوبر.