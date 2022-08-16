شكرا لقرائتكم خبر عن سواريز يرسم خطة مشاركة أكرم توفيق فى مباريات الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد البرتغالي ريكاردو سواريز، المدير الفني للأهلي، جلسة خاصة مع أكرم توفيق لاعب الفريق من أجل تجهيزه معنوياً للفترة المقبلة، حيث ينوي المدرب البرتغالي الاستعانة به في جزء من المباريات المتبقية للمارد الأحمر من الموسم الحالي محلياً.

وشارك أكرم توفيق في تدريبات الأهلي الجماعية مؤخراً عقب الانتهاء من برنامجه التأهيلي الذي خاضه طوال الفترة الماضية للتعافي من جراحة الرباط الصليبي التى أجراها في النمسا خلال يناير الماضي.

وبات أكرم توفيق جاهزا للمشاركة في المباريات الرسمية بعدما خاض طوال الأشهر الماضية برامج تأهيل وعلاج طبيعي في النمسا وقطر والأهلي.

ويتبقى للأهلي خمسة مباريات في بطولة الدوري أمام ايسترن كومباني ، أنبي ، الأسماعيلي ، طلائع الجيش وسيراميكا.

ويلتقي الأهلي مع إيسترن كومباني في التاسعة من مساء غد، الأربعاء، باستاد الأهلي والسلام في الجولة 31 لبطولة الدوري الممتاز.