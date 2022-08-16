شكرا لقرائتكم خبر عن كاف: مانويل جوزيه ينافس على جائزة أفضل مدرب لبطولة دورى أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الصفحة الرسمية لبطولة دورى أبطال أفريقيا والكونفدرالية الأفريقية التابعة للاتحاد الأفريقى "كاف" صورة للبرتغالى مانويل جوزيه المدير الفني الأسبق لفريق الأهلى برفقة المدرب الفرنسي دييجو جارزيتو، لاختيار الأفضل لبطولة دورى أبطال أفريقيا في العقد الأخير من عمر البطولة.

وجاء تعليق الكاف على الصورة: "الثنائي قدما أداءً رائعًا رفقة فرقهما خلال دوري أبطال أفريقيا من المدرب الأفضل بينهم؟".

ونجح مانويل جوزيه، خلال قيادته النادي الأهلي، في كتابة التاريخ مع القلعة الحمراء، حيث نجح في التتويج بالعديد من البطولات في مختلف المسابقات المحلية والأفريقية والعالمية.

تولى مانويل جوزيه قيادة النادي الأهلي 3 مرات، البداية كانت في الأول من يوليو 2001، ولكن هذه الفترة لم تستمر طويلًا وانتهت في 30 مايو 2002، وخلال هذه المدة قاد الأحمر للفوز بدوري أبطال أفريقيا والسوبر الأفريقي، وتحقيق فوز تاريخي على ريال مدريد الإسباني، والفوز على الزمالك بنتيجة 6-1.

وعاد الأسطورة البرتغالية إلى قيادة المارد الأحمر من جديد، في يناير 2004، واستمرت لفترة طويلة حتى 31 مايو 2009، وعلى مدار هذه المدة، حقق الأحمر العديد من البطولات المحلية، أبرزها دوري أبطال أفريقيا 2005 و2006 و2008 والحصول على برونزية كأس العالم للأندية 2006.

ومن جديد في 31 ديسمبر 2010 عاد البرتغالي جوزيه إلى الأهلي، ليقود الفريق حتى 19 مايو 2012، ولعب مع الفريق 47 مباراة، انتصر في 27 لقاء، وتعادل 15 مرة، وسقط في الهزيمة 5 مرات. ونستعرض خلال السطور التالية، ما حققه مانويل جوزيه مع الأهلي.

توج الأسطورة مانويل جوزيه مع الأهلي بـ20 بطولة، كالتالي:

- 6 ألقاب الدوري المصري الممتاز.

- 2 لقب كأس مصر.

- 4 ألقاب كأس السوبر المصري.

- 4 مرات بطولة دوري أبطال أفريقيا.

- 4 مرات كأس السوبر الأفريقي.

- شارك في كأس العالم للأندية مع الأهلي مرتين، وحقق البرونزية في نسخة منهما، والنسخة الثانية حقق المركز السادس في البطولة.



