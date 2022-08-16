شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يصرف مكافأة الفوز على منتخب السويس لتحفيز اللاعبين قبل مواجهة بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صرف مسئولو نادى سموحة، برئاسة وليد عرفات، مكافأة الفوز على منتخب السويس فى دور ربع النهائى فى كأس مصر، والوصول لنصف النهائى، تحفيزا للاعبين قبل مواجهة بيراميدز فى بطولة الدورى.

وحقق فريق سموحة فوزًا غاليًا على منتخب السويس بهدفين مقابل لا شيء في المباراة التي جرت بينهما باستاد السويس، ضمن مباريات دور الثمانية لبطولة كأس مصر ليتأهل الموج الأزرق للدور نصف النهائي للبطولة.

أحرز هدفى المباراة محمد نادى في الدقيقة 75 وأضاف سيلا الهدف الثانى في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع، وبدأ فريق سموحة اليوم الثلاثاء الاستعداد لمواجهة بيراميدز يوم الجمعة المقبل، فى إطار منافسات الأسبوع الحادى والثلاثين من بطولة الدورى.

ويحتل سموحة المركز السادس في جدول مسابقة الدوري العام، برصيد 42 نقطة، بعدما خاض 30 مباراة، حيث فاز سموحة في 10 مباريات وتعادل في 12 لقاء وخسر 8 مباريات أخرى، وسجل لاعبو سموحة 39 هدفاً واستقبلت شباكهم 38 هدفاً.