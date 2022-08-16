شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الزمالك اليوم الثلاثاء 16/ 8/ 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد نادى الزمالك، اليوم، الثلاثاء الموافق 16/ 8/ 2022 العديد من الأحداث المهمة، جاء فى مقدمتها بعد تخطى الدراويش فى الكأس.. 4 مهام تنتظر فيريرا مع الزمالك، والونش ينتظم فى التدريبات استعدادًا لفاركو.

الونش ينتظم فى تدريبات الزمالك استعدادًا لفاركو

عاد محمود حمدي "الونش" مدافع الزمالك إلى التدريبات اليوم الثلاثاء والتي أقيمت على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء استعدادا لمباراة فاركو المقبلة في الدوري.

فتوح ونيمار يخوضان تدريبات إضافية فى الزمالك بالجرى حول الملعب

خاض أحمد فتوح وسيد عبدالله"نيمار" ثنائى الزمالك تدريبات إضافية بالركض حول الملعب على هامش تدريب اليوم الثلاثاء استعدادا لمباراة فاركو المقبلة في الدوري.

بعد تخطى الدراويش فى الكأس .. 4 مهام تنتظر فيريرا مع الزمالك

اقترب نادي الزمالك بخطوات كبيرة من حصد لقب بطولة الدوري العام، والتي يفصل الفريق الأبيض عن التتويج بها 6 نقاط فقط، وذلك قبل 4 مباريات من نهاية الدوري العام.

جلسة مطولة بين فيريرا ولاعبى الزمالك.. وتقسيم الفريق لمجموعتين

عقد البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للزمالك جلسة مطولة مع اللاعبين قبل انطلاق تدريب اليوم الثلاثاء على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء.

حيلة جديدة من فيريرا لزيادة قدرة لاعبى الزمالك على الاحتفاظ بالكرة.. تعرف عليها

استخدم الجهاز الفنى لفريق الزمالك بقيادة البرتغالى جوسفالدو فيريرا، حيلة جديدة خلال مران اليوم الثلاثاء الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، استعدادا لمباراة فاركو المقبلة في الدوري، حيث خاض لاعبو الفريق البدلاء والمستبعدون من مباراة الإسماعيلي الأخيرة في كأس مصر تقسيمة فنية بدون حراس مرمى.

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