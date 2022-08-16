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أخبار الزمالك اليوم الثلاثاء 16/ 8/ 2022

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القاهرة - سامية سيد - شهد نادى الزمالك، اليوم، الثلاثاء الموافق 16/ 8/ 2022 العديد من الأحداث المهمة، جاء فى مقدمتها بعد تخطى الدراويش فى الكأس.. 4 مهام تنتظر فيريرا مع الزمالك، والونش ينتظم فى التدريبات استعدادًا لفاركو.

 

الونش ينتظم فى تدريبات الزمالك استعدادًا لفاركو

عاد محمود حمدي "الونش" مدافع الزمالك إلى التدريبات اليوم الثلاثاء والتي أقيمت على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء استعدادا لمباراة فاركو المقبلة في الدوري. 

 

الونش ينتظم فى تدريبات الزمالك استعدادًا لفاركو

 

فتوح ونيمار يخوضان تدريبات إضافية فى الزمالك بالجرى حول الملعب

خاض أحمد فتوح وسيد عبدالله"" ثنائى الزمالك تدريبات إضافية بالركض حول الملعب على هامش تدريب اليوم الثلاثاء استعدادا لمباراة فاركو المقبلة في الدوري.

 

فتوح ونيمار يخوضان تدريبات إضافية فى الزمالك بالجرى حول الملعب

 

بعد تخطى الدراويش فى الكأس .. 4 مهام تنتظر فيريرا مع الزمالك

اقترب نادي الزمالك بخطوات كبيرة من حصد لقب بطولة الدوري العام، والتي يفصل الفريق الأبيض عن التتويج بها 6 نقاط فقط، وذلك قبل 4 مباريات من نهاية الدوري العام.

 

بعد تخطى الدراويش فى الكأس .. 4 مهام تنتظر فيريرا مع الزمالك

 

جلسة مطولة بين فيريرا ولاعبى الزمالك.. وتقسيم الفريق لمجموعتين

عقد البرتغالي جوسفالدو  فيريرا المدير الفني للزمالك جلسة مطولة مع اللاعبين  قبل انطلاق تدريب اليوم الثلاثاء على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء. 

 

جلسة مطولة بين فيريرا ولاعبى الزمالك.. وتقسيم الفريق لمجموعتين

 

حيلة جديدة من فيريرا لزيادة قدرة لاعبى الزمالك على الاحتفاظ بالكرة.. تعرف عليها

استخدم الجهاز الفنى لفريق الزمالك بقيادة البرتغالى جوسفالدو فيريرا، حيلة جديدة خلال مران اليوم الثلاثاء الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، استعدادا لمباراة فاركو المقبلة في الدوري، حيث خاض لاعبو الفريق  البدلاء والمستبعدون من مباراة الإسماعيلي الأخيرة في كأس مصر تقسيمة فنية بدون حراس مرمى.

 

حيلة جديدة من فيريرا لزيادة قدرة لاعبى الزمالك على الاحتفاظ بالكرة.. تعرف عليها

 

الزمالك يخسر أمام المنتخب السعودى فى بطولة العين الدولية للطائرة

بدأ اليوم الثلاثاء، فريق الكرة الطائرة بنادى الزمالك منافسات بطولة العين الدولية التى يشارك فيها الأبيض فى إطار الاستعداد للموسم الجديد.

 

الزمالك يخسر أمام المنتخب السعودى فى بطولة العين الدولية للطائرة

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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