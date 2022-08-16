شكرا لقرائتكم خبر عن صور .. البنك الأهلى يفوز على الشباب الكويتى ودياً استعداداً للاتحاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق البنك الأهلي على الشباب الكويتي بثلاثة أهداف مقابل هدفين فى المباراة الودية التى جمعتهما فى استاد اتحاد الشرطة بالعباسية ضمن تحضيرات فريق البنك الأهلي لمواجهة الاتحاد السكندري يوم السبت المقبل .

أحرز اهداف البنك الاهلى فادي فريد وموسي دياوارا وأسامة فيصل.

وشهدت المباراة غياب عدد كبير من اللاعبين الاساسيين ، لخوضهم مرانا قوياً قبل إنطلاق المباراة حيث غاب كلا من محمود الزنفلي و أمير مدحت وأحمد ياسين وأسامة ابراهيم ويعقوبو ومحمد فتحي ومحمود سيد وكريم بامبو وناصر منسي وأحمد سعيد .

بينما أشرك خالد جلال المدير الفني محمد هلال وموسي دياوارا وأسامة فيصل وحسام الصانع ومجموعة من الشباب مواليد 2001 خلال شوط المباراة الثاني لتجهيز جميع اللاعبين للمباريات الرسمية المقبلة.

ويستعد فريق البنك الأهلي لمواجهة الاتحاد السكندري ضمن مباريات الجولة الحادية والثلاثون من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز والمقرر لها السبت المقبل ويستضيفها ستاد الاسكندرية.