شكرا لقرائتكم خبر عن كأس و"وصافة" و3 لاعبين بالمركز الثالث.. حصاد البعثة المصرية بالمنافسات الفردية لبطولة العالم للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسدل الستار على المنافسات الفردية ببطولة العالم لناشئي الاسكواش، والتي استضافتها مدينة نانسي الفرنسية، في أول نسخة من البطولة منذ عام 2019، حيث توقفت البطولة موسمين بسبب ظروف انتشار فيروس كورونا وصعوبة التنقل بسبب فرض الاجراءات الاحترازية.

وحققت البعثة المصرية نتائج مميزة بمنافسات السيدات بعدما توجت البطلة أمينة عرفي صاحبة ال 15عاما باللقب، فيما حلت سلمى الطيب بالمركز الثاني، وتقاسمت كل من، فيروز أبو الخير وكنزي أيمن المركز الثالث.

وحصدت ملك خفاجي المركز الخامس بعد الفوز على الماليزية إيرا أزمان بنتيجة 3-2، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 6-11، 11-9، 9-11، 11-5، 11-5.

وحققت ناردين سامح المركز التاسع بعد الفوز على الأمريكية كارولين فوتس بنتيجة 3-0 ، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-6، 11-6 ،11-6.

وعلى غير المعتاد لم تحظى منافسات الناشئين بمشاركة كبيرة للاعبين المصريين، إلا أن محمد زكريا صاحب ال 14 عاما حقق انجازا فرديا ببلوغه الدور نصف النهائي ليحصل على المركز الثالث.

ولأول مرة منذ 20عاما يقام نهائي البطولة بمنافسات الناشئين دون وجود لاعب مصري في اللقاء، ليتوج الهولندي داميينج باللقب.