إنبي يعلن تمديد عقد أحمد نادر حواش لمدة 5 سنوات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أعلن نادي إنبي، عن تمديد عقد أحمد نادر حواش لاعب الفريق لمدة 5 سنوات مقبلة.

وخاض أحمد نادر حواش مع منتخب الشباب بطولة كأس العرب التي أقيمت في السعودية، وخسرها الفراعنة الصغار في النهائي على يد صاحب الأرض بركلات الترجيح.

وكتب الحساب الرسمي لنادي إنبي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "اللاعب احمد نادر حواش يمدد تعاقده مع نادى انبى لمدة 5 مواسم قادمة".

وجاء إعلان تمديد عقد حواش مع إنبي، ليقطع الطريق على الأندية التي كانت ترغب في التعاقد معه.

وكان حواش أشار في تصريحات سابقة، أنه تلقى عرضًا لخوض معايشة في هامبورج الألماني.

جدير بالذكر أن حواش أشار في وقت سابق، إلى أنه لم يتلق عروضاً من الأهلي والزمالك، ولكن أي لاعب يتمنى اللعب لأي من الناديين.