رئيس الإسماعيلي لمصراوي: الأهلي طلب المحمدي.. لكنه يرغب في الاحتراف 

محمد اسماعيل - القاهرة - أكد يحيى الكومي رئيس الإسماعيلي أن باهر المحمدي مدافع الفريق يرغب في خوض تجربة احترافية خارج مصر.

وقال الكومي في تصريحات خاصة لمصراوي، أن باهر تلقى عرض من الأهلي بعد أن تواصل مع مسؤولو القلعة الحمراء.

وتابع "باهر المحمدي سيتم بيعه وفقًا لعدد من المعايير أبرزها رغبة اللاعب والمقابل المادي الأعلى لحل الأزمة المالية التي تضرب النادي الإسماعيلي مؤخرًا".

وأضاف رئيس الإسماعيلي: "الفريق عليه مديونيات كثيرة جدًا خلال الفترة المقبلة ولم يكن هناك مساعدة أو موارد لحل تلك الأزمات الطاحنة".