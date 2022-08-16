خاص.. موعد مشاركة أكرم توفيق في المباريات مع الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

قال مصدر إن الظهير الأيسر بفريق الأهلي، أكرم توفيق بات جاهزًا للمشاركة في المباريات بشكل تدريجي خلال الفترة المقبلة بعد أن تعافي بشكل تام من الإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

وأشار المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي، إللا أن أكرم توفيق قد أنهى برنامجه التأهيلي بالكامل وشارك في التدريبات الجماعية بشكل تدريجي منذ قرابة الشهر.

وأتم المصدر تصريحاته بالتنويه إلى أن أكرم توفيق سيُشارك في المباريات بدءاً من بعد مواجهة الإسماعيلي المقبلة بشكل تدريجي ليتم تجهيزه بشكل كامل للموسم المقبل".

ودخل الأهلي في معسكر مغلق ليلة المباراة استعداداً لمواجهة ايسترن كومباني المقرر لها مساء غد الأربعاء بالدوري.