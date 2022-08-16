مران الزمالك.. مشاركة الونش.. وفيريرا يطالب بمواصلة الانتصارات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

عقد البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني لنادي الزمالك، جلسة مطولة مع اللاعبين قبل انطلاق تدريب اليوم الثلاثاء على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء.

ويستعد الزمالك للقاء فاركو المقرر له يوم الجمعة المقبل باستاد الاسكندرية في الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري.

وبدأت الجلسة بتوجيه التهنئة للاعبين على الفوز على الإسماعيلي في بطولة كأس مصر، وطالب المدرب البرتغالي اللاعبين بغلق ملف مباريات كأس مصر والتركيز في المباريات المتبقية من مسابقة الدوري الممتاز.

وشدد فيريرا على أن هدفه هو تحقيق الفوز في المباريات المتبقية، واستكمال سلسلة الانتصارات، لحسم لقب الدوري.

وحرص المدير الفني البرتغالي على منح اللاعبين بعض التعليمات الفنية وشرح برنامج تدريب اليوم استعدادا للمباراة المقبلة أمام فاركو.

وشهدت تدريبات الفريق، اليوم الثلاثاء التي أقيمت على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة تقسيم لاعبي الأبيض لمجموعتين لخوض تدريبات مختلفة استعدادا لمباراة فاركو المقبلة في الدوري .

وأدت المجموعة الأساسية التي خاضت مباراة الإسماعيلي مساء الأمس في كأس مصر تدريبات تأهيلية تحت إشراف أندريه فيليب مدرب الأحمال للتغلب على حالة الإجهاد وفك العضلات.

وخاض باقي اللاعبين تدريبات فنية بالكرة تحت إشراف الجهاز الفني.

وعاد محمود حمدي "الونش" مدافع الفريق، إلى التدريبات اليوم الثلاثاء والتي أقيمت على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء استعدادا لمباراة فاركو المقبلة في الدوري.

وكان "الونش" قد خاض برنامجا تأهيليا في الأيام القليلة الماضية قبل مباراة الإسماعيلي الأخيرة في كأس مصر، بسبب معاناته من الإجهاد العضلي، مما ترتب عليه استبعاده من المباراة السابقة لمنحه الراحة الكافية.

وأدى "الونش" التدريبات مع الفريق اليوم بصورة طبيعية، وخاض التدريبات الخاصة بالركض حول الملعب في بداية المران، كما شارك في التدريبات الفنية.

خاض أحمد فتوح وسيد عبدالله "نيمار" لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات إضافية بالركض حول الملعب على هامش تدريب اليوم الثلاثاء استعدادا لمباراة فاركو المقبلة في الدوري.

ولم يشارك فتوح ونيمار في التقسيمة الفنية التي خاضها الفريق في ختام مران اليوم، ومنح الجهاز الفني، الثنائي تعليمات بخوض تدريبات خفيفة بالركض حول الملعب.

وتولى أندريه فيليب مدرب الأحمال الإشراف على تدريبات الثنائي قبل أن يخوضا بعض التدريبات التأهيلية في صالة الجيمانزيوم.‏

وخاض لاعبو فريق الزمالك البدلاء والمستبعدون من مباراة الإسماعيلي الأخيرة في كأس مصر تقسيمة فنية بدون حراس مرمى خلال مران اليوم الثلاثاء الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، استعدادا لمباراة فاركو المقبلة في الدوري.

وحرص الجهاز الفني للزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا على أن تكون التقسيمة بدون حراس مرمى، بهدف زيادة قدرة اللاعبين على الاحتفاظ بالكرة دون أن تهتز الشباك.

وقام الجهاز الفني باستخدام مرميين صغيرين بجوار المرمى الأساسي، للتسديد عليه في بعض الجمل الفنية أثناء التقسيمة.

خاض محمود عبد الرازق "شيكابالا" ومحمود حمدي "الونش" وعمر السعيد لاعبو الفريق، تدريبات إضافية عقب مشاركتهم في التقسيمة الفنية التي خاضها الفريق في ختام مران اليوم الثلاثاء استعدادا للقاء فاركو المقبل في الدوري .

وأدى ثلاثي الزمالك تدريبات بالركض حول الملعب، بعدها عقد البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني جلسة مع "شيكابالا" و"الونش" من أجل الاطمئنان على جاهزيتهما للفترة المقبلة.

ويختتم الفريق تدريباته عصر يوم الخميس المقبل على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء استعدادا لمباراة فاركو المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

ويسافر الزمالك إلى الإسكندرية عقب مران الخميس، للانتظام في معسكر مغلق استعدادا لمواجهة فاركو المقرر لها في السادسة والنصف مساء يوم الجمعة ضمن مباريات الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري.