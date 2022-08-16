بسبب الإصابة.. مونريال يعلق حذاءه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - د ب أ

اعتزل مدافع المنتخب الإسباني ناتشو مونريال كرة القدم عن عمر 36 عاما بسبب إصابة في الركبة.

وترك مونريال فريق ريال سوسيداد بنهاية عقده بعدما غاب عن موسم 2021 / 2022 بسبب الإصابة.

وأعلن مونريال، الذي لعب 22 مباراة دولية مع المنتخب الإسباني، اليوم الثلاثاء إن مسيرته التي استمرت 16 عاما انتهت.

ونشر على "إنستجرام" :" 36 عاما من لعب كرة القدم، 16 منها كلاعب محترف. ضغطت على جسدي ووصلت به للحد الذي لم أكن لأتخيله".

وأضاف :"ركبتي بعثت برسالة.. بصوت عال وواضح، لا يمكنني المواصلة! هل أغضب؟ لا! استمعت إليها وتقبلت الوضع وأشكرها على كل شيء".

وتابع :" مرحلة وانتهت. وأخرى تبدأ. أنا سعيد وأشعر أنني بخير. مرة أخرى.. أشعر أنني بخير!! وهذا يعطيني راحة بال".

وأكمل :" الحياة هدية وأود أن أكون شاكرا. شكرا أوساسونا، إسبانيا، ملقة، أرسنال، ريال سوسيداد لأنكم جعلتموني أعبر في طريقكم.. يا لها من أيام جيدة".