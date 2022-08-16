الجولة الثانية من بريميرليج.. كواليس لم تلتقطها الكاميرات

محمد اسماعيل - القاهرة - انتهت الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي، الذي ينتظر مبارياته جميع عشاق كرة القدم حول العالم بشغف كبير، بطريقة لبت طموحات المسحورين بالمشعوذة المستديرة، التي تُظهر سحر جمالها في بلاد من قاموا بإلقاء تعويذة استدعاءها لعالم البشر.

صديق الأمس و...؟

بدأت الجولة بمباراة قوية جمعت أستون فيلا بإيفرتون على ملعب فيلا بارك، الذي شهد الفوز الأول لأصحاب الأرض هذا الموسم بهدفين مقابل هدف، حيث سجل داني إنجز هدفًا عالميًا على طريقته المعتادة، ثم أضاف بويندا الهدف الثاني، قبل أن يسجل لاعب إيفرتون السابق لوكاس دين "صديق الأمس واليوم"، هدف عكسي بمرمى فريقه الجديد.

اتصال هاتفي من ملعب الإمارات

قبل أن ترفع السماعة، عليك الاستماع إلى الموسيقى الخاصة برقصة السامبا، التي لن تضعك على وضعية الانتظار كثيرًا، وسترد بهدفين وصناعة إثنين آخريين، لتأمن مكر ثعالب ليستر، ليؤكد جابرييل خيسوس أنه قادر على قلب الأوضاع مع جانرز.

الساحر الذهبي يظهر في الاتحاد

صاحب العصا الذهبية، نثر سحره أمام بورنموث، وقرر فرض السيطرة على بريميرليج مبكرًا، حتى يتمكن من الحفاظ على لقبه للموسم الثاني تواليًا، بعد تحقيق فوزًا مريحًا برباعية دون رد، على الصاعد حديثًا للدوري الإنجليزي.

وبالانتقال إلى سينت ماري، نجح صاحب الأرض في الإفلات من نطحتي الماتادور رودريجيو، وخطف التعادل بهدفين لمثلهما، بعد نجاح نجم الدوري الأوروبي مع رينجرز، والمنتقل إلى القديسين هذا الصيف، في تسجيل هدفه الأول، قبل أن يضيف والكر بيترس هدف النقطة الأولى لفريقه، مانعًا ليدز من الفوز الثاني تواليًا.

وهناك في مولينينو، سيطر التعادل السلبي على مواجهة ولفرهامبتون وفولهام، ذلك الأخير الذي فشل في تسجيل هدف الفوز بأقدام نجمه ميتروفيتش، بعد إهدار ركلة جزاء كانت لتمنح فريقه الفوز الأول هذا الموسم، بعد التعادل مع ليفربول في الجولة الأولى بهدفي المهاجم الصربي نفسه.

وفشل برايتون الذي فاز بسهولة على مانشستر يونايتد، في تحريك شباك نيوكاسل، الذي استعان بحارس بيرنلي السابق نك بوب، ليغلق مرماه بتعويذة لم ينجح أحد في إبطالها حتى الآن.

سقوط قطب مانشستر

برباعية مذلة.. أصبح الهروب ملاذ شياطين مدينة مانشستر الأول، بعد أن تجرأ عليهم صغار السحرة بإنجلترا، وكشفوا أنهم أطفال بعباءة الشبح، مؤكدين مقولة مورينيو الشهيرة بأن أكبر انجازاته، هي تحقيق المركز الثاني مع مانشستر يونايتد بالدوري الإنجليزي.

"عمل سفلي" يعيد بطل أوروبا الأسبق من الموت

حقق نوتنجهام فورست فوزه الأول بعد العودة للدوري الإنجليزي، بطريقة مثيرة، أمام نظيره وست هام، بهدف مقابل العديد من الأهداف التي لم تتحق!

حيث تفاجئ أبناء المدرب ديفيد مويس بوجود أكثر من حارس يغلقون مرمى ملعب سيتي جراوند لأصحاب الأرض، "حراس غير مرئيين".

معركة تكتيكية انتهت بالاشتباك بالأيدي

قدم مدربا توتنهام وتشيلسي، كونتي وتوخيل، مباراة تكتيكية عظيمة من جميع الاتجاهات، انتهت بالتعادل بهدفين لمثلهما، لكن لم يكن التكتيك هو السمة الأبرز للقاء، وأيضًا ليست "خناقة" المدربين هي اللقطة الأبرز في هذه الملحمة الكروية الشيقة.. بل كان الحكم أنطوني تايلور، هو الحدث الأهم!

مشادة توخيل وكونتي

توخيل مدرب تشيلسي، قام بالحديث عن الأخطاء التحكيمية التي شهدتها المباراة، وبالفعل كان لديه "بعض الحق" في تصريحاته ولومه لحكم اللقاء وحكم الفار أيضًا، وكان الاعتراض الأكبر على هدف تعادل سبيرز في الثواني الأخيرة، بعد شد الوافد الجديد كوكوريا من شعره وعدم احتساب خطأ لصالحه في لقطة الهدف.

لكن ما لم تُظهره الكاميرات، كان لما فعله كوكوريا نفسه مع نفس المدافع الذي قام بإمساكه من شعره، روميرو، الذي اتضح بعد ذلك أنه كان ينتقم فقط مما فعله المدافع الإسباني ضده في شوط المباراة الأول، عندما قام بدهس رجله في مشهد كان يجب على حكم الفار استدعاء حكم الساحة، لطرد صفقة البلوز الجديدة من الملعب.

آنفيلد يقع في فخ الماكر الدنماركي

وكان ضحية هذه الجولة، هو المهاجم الأغلى في العالم، داروين نونيز، لاعب فريق ليفربول المنتقل حديثًا من بنفيكا البرتغالي، في مباراته الأولى على ملعب فريقه الشهير.

لاعب منتخب أورجواي، وقع في شباك الماكر الدانماركي أندريسن، الذي ظل يستفزه طوال اللقاء بطريقة جعلت رد الفتى الجديد في كتيبة كلوب، ينفعل ويرد بشكل جعله يُفقد فريقه لخدماته خلال الـ3 جولات المقبلة، بعد أن أشهر الحكم طرد مباشر في وجهه على ما بدر منه تجاه مدافع كريستال بالاس الذي حقق هدفه بدهاء شديد.

قبل الطرد.. ماذا حدث بين مدافع كريستال بالاس ونونيز؟