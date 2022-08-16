"غياب ديانج".. سواريش يعلن قائمة الأهلي لمباراة إيسترن كومباني ‏

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رمضان حسن:

أعلن المدير الفني لفريق الأهلي، ريكاردو سواريش، قائمة الفريق ‏التي تستعد لمباراة إيسترن كومباني.

ويلتقي الأخلي نظيره إيسترن كومباني، مساء غد الأربعاء على استاد المقاولون العرب، ‏ضمن منافسات الجولة الـ31 في بطولة الدوري الممتاز.‏

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي: ‏علي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ومحمود متولي ورامي ربيعة وحسام حسن ‏وصلاح محسن ومحمد محمود ومحمد عبد المنعم وكريم فؤاد ولويس ميكيسوني ومحمد هاني وأحمد ‏سيد غريب ورأفت خليل وأحمد عبد القادر ومحمد خليفة نصير وأحمد سيد عبد النبي ومحمد فخري ‏ومحمد أشرف وزياد طارق وميدو نبيل.‏

وشهدت قائمة الأهلي غياب المحترف المالي أليو ديانج وبيرسي تاو، فيما شهدت عودة أحمد عبدالقادر.