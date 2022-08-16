"غياب ديانج".. سواريش يعلن قائمة الأهلي لمباراة إيسترن كومباني ‏

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رمضان حسن:
أعلن المدير الفني لفريق الأهلي، ريكاردو سواريش، قائمة الفريق التي تستعد لمباراة إيسترن كومباني.
ويلتقي الأخلي نظيره إيسترن كومباني، مساء غد الأربعاء على استاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة الـ31 في بطولة الدوري الممتاز.
وجاءت قائمة الأهلي كالتالي: علي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ومحمود متولي ورامي ربيعة وحسام حسن وصلاح محسن ومحمد محمود ومحمد عبد المنعم وكريم فؤاد ولويس ميكيسوني ومحمد هاني وأحمد سيد غريب ورأفت خليل وأحمد عبد القادر ومحمد خليفة نصير وأحمد سيد عبد النبي ومحمد فخري ومحمد أشرف وزياد طارق وميدو نبيل.
وشهدت قائمة الأهلي غياب المحترف المالي أليو ديانج وبيرسي تاو، فيما شهدت عودة أحمد عبدالقادر.