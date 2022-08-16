ديانج يبدأ فترة الراحة من تدريبات الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - حصل الدولي المالي آليو ديانج، لاعب وسط الأهلي، على راحة سلبية من أجل السفر إلى بلاده حتى بداية تحضيرات الأهلي للموسم الجديد، وذلك على غرار العناصر الأساسية للفريق التي سبقته في الحصول على فترة الراحة.

وبحسب مراسل قناة الأهلي، فإن ديانج طلب من مدير الكرة سيد عبد الحفيظ، الحصول على راحة بعد شعوره بالإجهاد بسبب تلاحم المواسم، وهو ما تم بالفعل ليفقد الأهلي خدماته في باقي مباريات الدوري.

ويتبقى للأهلي 5 مباريات ببطولة الدوري، أمام كل من إيسترن كومباني، الإسماعيلي، إنبي، طلائع الجيش، سيراميكا كليوباترا.

ويواجه الفريق الأحمر نظيره إيسترن كومباني في تمام التاسعة من مساء غد الأربعاء، ضمن مباريات الجولة 31 من عمر بطولة الدوري.

ويقبع الأهلي في المركز الثالث بجدول الترتيب برصيد 62 نقطة، خلف الزمالك المتصدر برصيد 72 نقطة، وبيراميدز الوصيف برصيد 65 نقطة، والذي لعب مباراة أكثر من الأهلي.