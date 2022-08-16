مدافع كريستال بالاس يكشف سبب تعرضه لـ"نطحة الرأس" من قبل مهاجم ليفربول

المنامة - ياسر ابراهيم - كشف الدنماركي يواكيم أندرسن مدافع فريق كريستال بالاس، سبب غضب الأوروغوياني، داروين نونيز، مهاجم ليفربول، منه قبل الطرد في مباراة الفريقين يوم أمس الاثنين، ضمن الدوري الإنجليزي.

وتلقى داروين نونيز البطاقة الحمراء مباشرة في الدقيقة 57 بعد توجيه نطحة برأسه للمدافع يواكيم أندرسن خلال المباراة التي جمعت ليفربول وضيفه كريستال بالاس، في ختام منافسات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وانتهت بالتعادل (1-1) على ملعب "أنفيلد".

وقال يواكيم أندرسن في تصريحات نقلتها شبكة "ليفربول إيكو"، عن سبب غضب نونيز: "طوال المباراة كنت بالقرب منه، أزعجته كثيرا وقدمت أداء جيدا أمامه، أعتقد أن هذا هو سبب غضبه مني".

وأضاف الدنماركي: "ضربني أول مرة عند إحدى الكرات العرضية، قلت له إنه لا ينبغي أن يفعل ذلك، كنت غاضبا منه، ثم فعل ذلك مرة أخرى وهو بالنسبة لي تصرف غبي حقا، لذا فهي بطاقة حمراء مستحقة".

كما كشف يواكيم أندرسن أنه تلقى تهديدات بالقتل له ولأسرته، على خلفية طرد مهاجم ليفربول.



كلوب: لدينا الآن الوقت لإخباره

من جانبه كشف الألماني يورغن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، أنه كان يعتزم تحذير مهاجمه الأوروغوياني داروين نونيز من إمكانية تعرضه للطرد، خلال مباراته أمام ضيفه كريستال بالاس.

وقال كلوب في تصريحات صحفية، بعد المباراة: "تأخرنا 0-1 بين الشوطين، ولكن كان لدينا شعور إيجابي، وكنا نعلم أننا يمكن أن نقلب المباراة".

وأضاف: "أردنا أن نكون أكثر ذكاء، ولكن تم طرد داروين نونيز في وقت مبكر جدا في الشوط الثاني، من الواضح أن هذا ليس رائعا جدا ، ليس جيدا".

وعن حالة الطرد، قال كلوب: "كنت أود أن أخبره (داروين نونيز) قبل البطاقة الحمراء أن هذا يمكن أن يحدث، الآن لدينا 3 مباريات بدونه، ولدينا الوقت لإخباره بذلك".

وأشار المدرب الألماني إلى أن: "رد فعل الفريق كان رائعا للغاية، لقد سجلنا هدفا بعد 4 دقائق، وكانت الجماهير موجودة بشكل قوي".

وواصل: "ألقى اللاعبون قلوبهم على أرض الملعب، ولا توجد خيبة أمل بعد المباراة، لأن اللاعبين أظهروا أنهم حقا يرغبون في الفوز".

وأتم كلوب تصريحاته، قائلا: "عدنا بعد 4 دقائق بـ10 لاعبين فقط، بذل اللاعبون كل هذا الجهد، شعوري الحقيقي الآن هو أنني أشعر بالفخر".

وسيغيب نونيز عن مباريات "ليفربول" الثلاث المقبلة أمام كل من مانشستر يونايتد، وبورنموث ونيوكاسل يونايتد.

وكان داروين نونيز (23 عاما) قد انتقل إلى صفوف ليفربول خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، قادما من بنفيكا البرتغالي، وكانت مباراة الأمس هي أول ظهور له على ملعب "أنفيلد" وأمام جماهير "الريدز".



وسقط فريق ليفربول في فخ التعادل الثاني في الموسم الجديد "للبريمير ليغ"، بعد الأول أمام مضيفه فولهام (2-2) يوم السبت 6 أغسطس الجاري، في الجولة الافتتاحية للدوري، ويحتل المركز الثاني عشر على سلم الترتيب.



المصدر: وكالات