الامارات | العروبة و«الصقور» يستهلّان موسم «الهواة» بمواجهة حتا وسيتي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - جرت أمس بمقر اتحاد الإمارات لكرة القدم بدبي، قرعة بطولة دوري الدرجة الأولى للموسم الرياضي 2022-2023، التي يشارك فيها 17 فريقاً، وجرت مراسم القرعة بحضور سيف ماجد المنصوري، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة نائب رئيس لجنة المسابقات، وممثلي الفرق المشاركة. وستنطلق البطولة في العاشر من سبتمبر المقبل بمشاركة فرق: الإمارات، العروبة، الفجيرة، حتا، الحمرية، دبا الحصن، مسافي، الذيد، العربي، التعاون، مصفوت، الجزيرة الحمراء، الرمس، جلف، سيتي، فرسان هيسبانيا، بينونة.

وبحسب لائحة البطولة ستُقام المسابقة بنظام الدوري الكامل من دورين، ذهاباً وإياباً، وتُلعب المباريات على ملاعب الفرق المذكورة أولاً في جدول المباريات، فيما يستثنى فريق واحد للراحة في كل جولة من جولات البطولة، وذلك لأن عدد الفرق فردي.

وأسفرت القرعة عن مواجهات مثيرة في الجولة الأولى، حيث يلتقي حتا والعروبة، والإمارات وسيتي، ويلعب جلف أمام فرسان هيسبانيا، والفجيرة مع الرمس، ودبا الحصن والعربي، وبينونة والذيد، والجزيرة الحمراء ومصفوت، ويقابل التعاون مسافي، فيما سيكون فريق الحمرية في الراحة خلال الجولة الأولى.

وكان سيف ماجد المنصوري، عضو مجلس الإدارة نائب رئيس لجنة المسابقات، استهل القرعة بالترحيب بالحاضرين، ناقلاً إليهم تحيات الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس الاتحاد، وأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء لجنة المسابقات، وقدّم التهنئة لفريقي دبا الفجيرة والبطائح بمناسبة التأهل إلى دوري المحترفين، متمنياً التوفيق لبقية الفرق، كما قدّم شكره للشركاء والرعاة.

واعتبر نائب رئيس لجنة المسابقات، في تصريح صحافي، أن زيادة عدد الفرق سيزيد عدد المباريات، وهو ما يسهم في منح اللاعبين مزيداً من فرص المشاركة، وبالتالي ينعكس إيجابياً على خبراتهم ومهاراتهم. وقال: «حرص مجلس إدارة اتحاد الكرة على تطوير مسابقاته من جميع الجوانب الفنية والتنظيمية والإدارية وكذلك اللوائح، وأخذنا في الاعتبار وجهات نظر الأندية، ودرسنا ما أفرزته المسابقات الماضية لجميع المراحل من خلال ورش العمل التي تم تنظيمها أخيراً، بمشاركة الأجهزة الفنية والإدارية ومسؤولي المسابقات».

وأضاف: «نسعى لتنفيذ رؤية اتحاد الكرة 2038 في كل مرحلة من مراحل العمل، لأن هذه الرؤية تهدف إلى نقل الكرة الإماراتية إلى مراتب أفضل، وعليه فإن للمسابقات مكانة واضحة في هذه الرؤية، لذلك نعمل على تطويرها بالتعاون مع أنديتنا».

وشهدت مسابقة دوري الدرجة الأولى في المواسم الأخيرة حالة استقرار كبير بمشاركة جميع الفرق في المسابقة، بعدما كانت تشهد في السابق انسحاب بعض الفرق من المشاركة لظروف مالية بسبب عدم قدرتها على الإيفاء بمتطلباتها تجاه منسوبيها لعدم وجود دعم مالي كافٍ، لكن اتحاد الكرة سارع في الفترة الماضية إلى حل هذه المشكلات من خلال المساعدة في توفير دعم مالي لأندية الهواة.

مباريات الجولة الأولى

■ حتا - العروبة.

■ الإمارات - سيتي.

■ جلف - فرسان هيسبانيا.

■ الفجيرة - الرمس.

■ دبا الحصن - العربي.

■ بينونة - الذيد.

■ الجزيرة الحمراء - مصفوت.

■ التعاون - مسافي.

• 17 فريقاً، تشارك في الموسم المقبل للدرجة الأولى وسط منافسة قوية منتظرة بين الفرق المشاركة.