شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يختتم تدريباته استعدادًا لمباراة إيسترن كومبانى فى الدورى الممتاز .. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - اختتم الأهلي تدريباته على ملعب التتش، استعدادًا لخوض مباراة إيسترن كومباني المقرر إقامتها مساء غد الأربعاء على استاد المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة الـ31 في بطولة الدوري الممتاز.
وقبل انطلاق المران عقد ريكاردو سواريش المدير الفني للأهلي محاضرة مع اللاعبين للحديث في كافة الجوانب الفنية والخططية الخاصة بمباراة إيسترن كومباني، وبعد ذلك خاض الفريق فقرة بدنية وتدريبات الكرة، وأدى حراس المرمى تدريباتهم تحت إشراف إدواردو لوبو.
وكان الأهلي قد حسم تأهله إلى ربع النهائي لبطولة كأس مصر بالفوز على مصر المقاصة بهدف سجله رامي ربيعة من ضربة جزاء في المباراة التي أقيمت على استاد الأهلي و السلام.
واختتم الأهلي مساء اليوم استعداداته لمباراة إيسترن كومباني التي تقام على استاد المقاولون العرب ضمن منافسات بطولة الدوري العام الممتاز.