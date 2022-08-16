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الأهلى يختتم تدريباته استعدادًا لمباراة إيسترن كومبانى ‏فى الدورى الممتاز .. فيديو وصور

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القاهرة - سامية سيد - اختتم الأهلي تدريباته على ملعب التتش، استعدادًا لخوض مباراة إيسترن كومباني المقرر إقامتها ‏مساء غد الأربعاء على استاد المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة الـ31 في بطولة ‏الدوري الممتاز.‏

 

وقبل انطلاق المران عقد ريكاردو سواريش المدير الفني للأهلي محاضرة مع اللاعبين ‏للحديث في كافة الجوانب الفنية والخططية الخاصة بمباراة إيسترن كومباني، وبعد ذلك خاض الفريق ‏فقرة بدنية وتدريبات الكرة، وأدى حراس المرمى تدريباتهم تحت إشراف إدواردو لوبو.‏

 

وكان الأهلي قد حسم تأهله إلى ربع النهائي لبطولة كأس مصر بالفوز على مصر ‏المقاصة ‏بهدف سجله رامي ربيعة من ضربة جزاء في ‏المباراة التي أقيمت على استاد الأهلي ‏و‏ السلام.‏

 

واختتم الأهلي مساء اليوم استعداداته لمباراة إيسترن كومباني التي تقام على استاد المقاولون ‏العرب ‏ضمن منافسات بطولة الدوري العام الممتاز.‏

 

 

 

 

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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