شكرا لقرائتكم خبر عن إيسترن كومبانى يدخل معسكرا مغلقا اليوم استعدادا للأهلى فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخل فريق إيسترن كومباني بقيادة علاء عبد العال، معسكرا مغلقا اليوم الثلاثاء بأحد فنادق القاهرة، استعدادًا لمواجهة الأهلى في إطار منافسات الأسبوع الحادي والثلاثين من بطولة الدورى المصرى الممتاز، والمقرر لها غدا الأربعاء.

وفرض علاء عبدالعال، السرية على الفريق من أجل التركيز فى المباراة وتحقيق نتيجة إيجابية تساعد الفريق فى الهروب من منطقة الخطر والهبوط، متسلحا بمشاركة كل اللاعبين وفي مقدمتهم أحمد أمين قفة مهاجم الفريق العائد من إصابة مزق العضلة الضامة الذي أبعدته عن الملاعب أكثر من شهرين، بالإضافة إلى التونسي فراس بن عيفية ومحمد خليفة وأحمد حجي والحسيني طه العائدون أيضًا من الإصابة.

وأكد علاء عبد العال، أن فريق الأهلى تغير شكله بعد قرار الدفع بالناشئين وسيقوم بدراسته بشكل دقيق من أجل تحقيق نتيجة إيجابية فى المباراة المقبلة، وطالب اللاعبين بالحذر من نشوة شباب الأهلى والحماس الذى سيكونون عليه، وضرورة استغلال الفرص التى ستتيح لهم أمام المرمى.

ويحتل إيسترن كومبانى المركز السادس عشر فى جدول ترتيب الدورى برصيد 28 نقطة، جمعها من 30 مباراة، حيث فاز فى 6 مباريات وتعادل فى 10 لقاءات وخسر 14 مواجهة، وسجل لاعبوه 28 هدفا واستقبلوا 51 هدفا.