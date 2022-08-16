شكرا لقرائتكم خبر عن بورسعيد تستضيف مؤتمر الحكام استعدادا للموسم الجديد من دوري كرة اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستضيف بورسعيد المؤتمر السنوي لحكام كرة اليد، يومي الخميس والجمعة المقبلين، وذلك استعدادا لانطلاق الموسم الجديد من دوري المحترفين لكرة اليد والدرجات الأخرى على مستوى الفئات المختلفة.

ومن المقرر أن يشارك في المؤتمر 70 حكما بالإضافة إلى رؤساء اللجان الفرعية على مستوى مناطق كرة اليد بالمحافظات.

يشمل المؤتمر شرح التعديلات الحديثة على قانون اللعبة، وتوضيح عقوبات السلوك غير الرياضي من الجماهير، وكذلك شرح قواعد كرة اليد المصغرة للموسم الجديد، وقواعد مسابقات 2006 و2008 و2009، بالإضافة إلى التعديلات الحديثة على مستوى الإطار النظري والعملي.

وعقب انتهاء المؤتمر سيقوم كل رئيس لجنة فرعية عند عودته للمنطقة بعمل اجتماع للحكام بالأفرع المختلفة، لإبلاغهم بالتعديلات وشرح ما حدث في المؤتمر العام في بورسعيد، وذلك استعدادا لانطلاق الموسم الجديد.

يشرف على المؤتمر عفت رشاد المحاضر الدولي ورئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة اليد.

جدير بالذكر أن الموسم الجديد من دوري المحترفين لكرة اليد ينطلق 16 سبتمبر المقبل، ويسبقه كأس السوبر المحلي أيام 10 و11 و12 سبتمبر بمشاركة الزمالك بطل دوري المحترفين، وسبورتنج بطل كأس مصر، والأهلي وصيف الدوري.