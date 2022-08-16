شكرا لقرائتكم خبر عن فتوح ونيمار يخوضان تدريبات إضافية فى الزمالك بالجرى حول الملعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض أحمد فتوح وسيد عبدالله"نيمار" ثنائى الزمالك تدريبات إضافية بالركض حول الملعب على هامش تدريب اليوم الثلاثاء استعدادا لمباراة فاركو المقبلة في الدوري.

ولم يشارك الثنائي في التقسيمة الفنية التي خاضها الفريق في ختام مران اليوم ، ومنحهما الجهاز الفني تعليمات بخوض تدريبات خفيفة بالركض حول الملعب.

وتولى أندرية فيليب مدرب الأحمال الإشراف على تدريبات الثنائي قبل أن يخوضا بعض التدريبات التأهيلية في صالة الجيمانزيوم.‏

ويستعد الزمالك لمواجهة فاركو فى المباراة المقرر لها يوم الجمعة المقبل ضمن منافسات الأسبوع الـ31 بالدوري الممتاز باستاد الإسكندرية فى السادسة والنصف مساء.

وحذر فيريرا لاعبيه من صلابة دفاع فاركو، حيث إن شباك محمد صبحي هى الأكثر نظافة بين أقرانه من حراس المرمى، ولم يسكنها إلا 18 هدفاً فقط، بينما دخل 26 هدفا فى شباك الزمالك المتصدر، و20 هدفا في بيراميدز صاحب المركز الثاني، ونفس الرصيد تعرضت له شباك الأهلي الموجود في المركز الثالث بجدول الدوري الممتاز.